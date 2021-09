Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un ancien de l'ASSE lance un énorme appel du pied à Longoria !

Publié le 12 septembre 2021 à 4h45 par A.M.

Natif de Marseille, mais formé à l'ASSE, Wesley Fofana ne cache pas qu'il rêve un jour de porter le maillot de l'OM.

Formé à l'AS Saint-Etienne, Wesley Fofana aurait toutefois pu débuter à l'OM. En effet, le défenseur central est né à Marseille et brille désormais à Leicester, club qu'il avait rejoint pour 40M€. Cependant, l'ancien Stéphanois ne cache pas que l'un de ses rêves est de revêtir le maillot de l'OM avant la fin de sa carrière.

Fofana rêve de l'OM