Mercato - OM : Très mauvaise nouvelle pour l’avenir de Thauvin…

Publié le 16 mars 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Victime d’une opération qui l’a éloigné des terrains pendant plusieurs mois, Florian Thauvin aura du mal à être vendu à bon prix par l’OM cet été.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OM, Florian Thauvin devra faire un choix capital dans les prochains mois : opter pour un départ, ou bien prolonger son contrat afin que le club phocéen ne prenne pas le risque de le voir partir gratuitement dans un an. Mais selon le journaliste de RMC Sport, Florent Germain, l’OM devrait s’attendre à un faible revenu en cas de départ de Thauvin.

« Compliqué de le vendre à bon prix »