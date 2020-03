Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette annonce de taille sur l’avenir de Thauvin !

Publié le 15 mars 2020 à 9h45 par La rédaction mis à jour le 15 mars 2020 à 10h01

Blessé à la cheville et absent des terrains durant de longues semaines, Florian Thauvin pourrait finalement quitter l’OM libre à l’issue de son contrat en 2021.

Florian Thauvin a connu une première partie de saison galère. Le joueur de l’OM a notamment subi une arthroscopie à la cheville qui l'a éloigné des terrains de football durant de longues semaines. Alors que Florian Thauvin a fait son retour sur les pelouses de Ligue 1 le 6 mars dernier, sa blessure à la cheville pourrait finalement avoir un impact majeur sur la suite de son aventure marseillaise. En effet, sous contrat avec l'OM jusqu’en juin 2021, le joueur a vu sa valeur marchande baisser fortement. Par ailleurs, l'ailier n'a toujours pas reçu d'offre de prolongation de la part de sa direction comme l’a annoncé le 10 Sport en exclusivité le 9 mars dernier. Et selon le journaliste RMC Florent Germain, Florian Thauvin pourrait finalement quitter l’OM libre à l’issue de son contrat notamment à cause de l'incapacité du club à le vendre à un bon prix cet été.

« Ce sera compliqué de vendre Thauvin à un bon prix cet été »