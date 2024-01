Mercato - OM : Transfert surprise à Marseille, c'est imminent

Axel Cornic

Alors que Renan Lodi devrait plier bagages seulement quelques mois après son arrivée, l’Olympique de Marseille est à la recherche de renforts au poste de latéral gauche. L’heureux élu semblait être Josh Doig de l’Hellas Verona, mais finalement Pablo Longoria aurait décidé de se tourner vers Ulisses Garcia, qui devrait arriver en provenance des Young Boys de Berne.

Recruté pour 13M€ à l’Atlético de Madrid lors du dernier mercato estival, Renan Lodi semblait pouvoir s’installer durablement à l’OM. Finalement, son aventure ne devrait durer que six mois, puisque plusieurs sources annoncent son départ vers l’Arabie Saoudite et Al Hilal, club d’un certain Neymar.

Vente OM : Il annonce un «très gros projet» à Marseille https://t.co/smvZn0V62O pic.twitter.com/LS9yXAHGHL — le10sport (@le10sport) January 16, 2024

Échec Doig...

Ainsi, la priorité de l’OM en ce mercato hivernal est de recruter au moins un latéral gauche pour pallier le départ de Renan Lodi, mais ce dossier ne s’annonce pas si simple. Car Pablo Longoria semblait tout proche de rafler la mise pour Josh Doig de l’Hellas Verona, piste qui aurait finalement échappé aux Marseillais.

L’OM se rabat sur Ulisses Garcia