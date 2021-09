Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout était bouclé pour la vente de l'OM...

Publié le 23 septembre 2021 à 4h00 par A.M.

A l'origine des informations selon lesquelles la vente de l'OM était bouclée, Matthias Manteghetti confirme la tendance.

A l'image de Thibaud Vézirian, Matthias Manteghetti s'est également retrouvé au cœur de la tempête médiatique au sujet de la vente de l'OM. Il faut dire qu'en février dernier, alors qu'il était encore journaliste chez Canal+ , Matthias Manteghetti confirmait les informations de son confrère concernant le fait que Frank McCourt avait vendu l'OM à Al-Walid bin Talal, précisant que le montant du deal approchait les 480M€. Sauf que quasiment huit mois plus tard, rien n'a changé. Et l'OM n'a toujours pas été vendu. Confronté à de nombreuses critiques, il tente de s'expliquer.

«Toutes mes sources me disent : "c'est vendu"»