Mercato - OM : Thibaud Vézirian lâche une nouvelle bombe sur la vente du club !

Publié le 18 septembre 2021 à 14h30 par A.M.

Malgré les nombreux démentis de Frank McCourt et Pablo Longoria, Thibaud Vézirian persiste et signe. Le journaliste en rajouté une couche et assure que l'OM est bien vendu à l'Arabie Saoudite.

En début d'année, Thibaud Vézirian lâchait une énorme bombe sur l'OM en annonçant que le club était vendu à la holding d'Al-Walid bin Talal. Forcément, cela a engendré de nombreuses réactions, mais six mois plus tard, rien n'a été officialisé et surtout, la direction du club phocéen ne cesse de démentir cette information qui n'a trouvé aucun dans les médias. « Je ne suis pas vendeur. Je suis à l'OM pour très longtemps, si Dieu le veut », confiait ainsi Frank McCourt dans les colonnes de L'Equipe en juillet, ajoutant qu’il avait de grosses ambitions pour l’avenir du club phocéen : « L’OM doit jouer en Ligue des Champions tous les ans. C'est une obligation. À la fin de la saison, l'OM doit se qualifier pour cette compétition. J'ai une ambition forte pour l'OM, je suis passionné par ce club. Et je suis très déterminé à atteindre les sommets. Les supporters de l'OM méritent un grand club et des grands résultats . » Un discours également tenu par Pablo Longoria qui se projette régulièrement sur le futur de l'OM. Et pourtant, Thibaud Vézirian en rajoute une couche sur la vente de l'OM.

Vézirian assure que l'OM est vendu !