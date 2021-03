Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin prêt à retenter le coup en Premier League ?

Publié le 3 mars 2021 à 1h15 par A.C.

En fin de contrat, Florian Thauvin pourrait quitter l’Olympique de Marseille à la fin de la saison.

L’avenir de Florian Thauvin est un sujet très discuté. Il faut dire que l'ailier de l’Olympique de Marseille se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat et il peut négocier librement avec le club de son choix, depuis le 1er janvier dernier. Il attise d’ailleurs d’énormes convoitises en Italie, ou le Milan AC en aurait fait une priorité pour le prochain mercato estival. Mais Thauvin semble également plaire en Espagne, où Monchi aimerait l’attirer au FC Séville.

Rodgers veut Thauvin à Leicester