Mercato - OM : Taille patron, Payet vers un come-back XXL ?

Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, Dimitri Payet marche sur l’eau. Il pourrait redevenir le monstre qu’il était et porter l’OM vers les sommets.

Dimitri Payet est en train de se refaire la cerise. Longtemps critiqué pour ses performances en demi-teinte, le milieu offensif de l’OM semble mettre tout le monde d’accord. Ces derniers mois, les reproches fleurissaient sur sa condition physique qui se dégradait. Mais aujourd’hui, tout cela est derrière le Réunionnais. Et il compte bien retrouver son meilleur niveau pour porter l’OM en championnat et sur la scène européenne. Et c’est bien parti…

4 buts en préparation

Jorge Sampaoli a décidé de donner le clés du jeu marseillais à Payet. Signe de la confiance qu’accorde l’Argentin au meneur de jeu français, qui lui rend bien. Auteur de 4 réalisations pendant les matchs de préparation, Payet est au sommet de sa forme. Débarrassé de ses problèmes physiques récurrents, il est sur une pente ascendante. La reprise de la Ligue 1 sera le révélateur pour confirmer le retour au sommet de l’ancien lillois. Avec toujours dans un coin de sa tête l’objectif des 100 buts en Ligue 1. Il en est à 87 et s’il conserve cette forme étincelante, il devrait pouvoir remplir cet objectif.