Mercato - OM : Surprise, le boss ne veut pas de cet attaquant français

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec Manchester United, Anthony Martial a vu son nom être lié à l'OM ces derniers jours. Toutefois, le club présidé par Pablo Longoria n'envisagerait pas de s'offrir les services de l'attaquant français de 28 ans cet hiver. Ainsi, il n'y aurait aucun contact entre l'OM et Anthony Martial.

Arrivé à Manchester United lors de l'été 2015, Anthony Martial pourrait ne plus faire long feu à Old Trafford. En fin de contrat le 30 juin, l'attaquant français de 28 ans peut négocier un transfert libre et gratuit avec le club de son choix, et ce, depuis le 1er janvier. Une information ayant alerté l'OM.

L'OM ne veut pas d'Anthony Martial

Selon les dernières informations de The Athletic , l'OM s'intéresserait à Anthony Martial. En effet, Pablo Longoria serait emballé par l'idée de boucler le prêt de l'ancien pensionnaire de l'AS Monaco. « L’intérêt pour Anthony reste élevé. Il n’est peut-être pas très populaire à Manchester United, mais des clubs européens s’intéressent à lui. L’Olympique de Marseille est en tête de liste et est en contact avec Manchester United pour un prêt d’Anthony en janvier » , a confié une source proche du dossier à The Sun . Autant d'indiscrétions totalement balayées par Foot Mercato.

Aucun contact entre Martial et l'OM