Mercato - OM : Son transfert menacé par un ancien du PSG ?

L’odyssée d’Ulisses Garcia dans la cité phocéenne devrait déjà prendre fin. La direction de l’OM aurait signifié au défenseur suisse que ses services ne sont plus utiles à l’entraîneur Roberto De Zerbi. Et pour la suite, le Stade Brestois serait une piste, mais l’ancien joueur du PSG Layvin Kurzawa lui barrerait éventuellement la route…

Ulisses Garcia (28 ans) a débarqué à l’OM pendant le mercato hivernal. Toutefois, l’international suisse n’est clairement pas un titulaire indiscutable. Le nouveau projet sportif porté par Roberto De Zerbi, coach qui a déposé ses valises à la Commanderie le 29 juin dernier, n’inclue en aucun cas Garcia.

Ulisses Garcia est prié d’aller voir ailleurs

Au même titre que Jordan Veretout, Chancel Mbemba et Samuel Gigot, Ulisses Garcia fait partie intégrante du loft mis en place par le président Pablo Longoria et son conseiller sportif Medhi Benatia. Garcia est contractuellement lié à l’OM jusqu’en juin 2028, mais il est fortement improbable qu’il honore son bail jusqu’à son terme. Avant la fin du mercato le 30 août prochain, les décideurs de l’Olympique de Marseille espèreraient se séparer du latéral gauche suisse et du reste des lofteurs.

Ulisses Garcia ciblé par Brest, à l’instar de Kurzawa !

Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, le Stade Brestois pourrait retirer une belle épine du pied de l’OM, mais il se peut qu’il soit déjà trop tard. Le journaliste a assuré sur son compte X qu’Ulisses Garcia aurait été une piste envisagé par les décideurs de Brest. En parallèle, après son départ du PSG libre de tout contrat, Layvin Kurzawa aurait également les faveurs des dirigeants du club breton. Ça se complique donc pour l’OM.