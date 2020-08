Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sanson au coeur d’un dossier chaud de Villas-Boas ?

Publié le 9 août 2020 à 23h00 par Th.B.

Malgré l’arrivée de Pape Gueye, André Villas-Boas attendrait toujours du renfort au milieu de terrain et viserait Michaël Cuisance. Et Morgan Sanson pourrait jouer un rôle primordial dans ce dossier.

Transféré au Bayern Munich l’été dernier, le jeune Michaël Cuisance (20 ans) n’a pas eu un temps de jeu conséquent à se mettre sous la dent en Bavière avec ses 9 apparitions sous le maillot munichois. Peu, trop peu pour l’espoir français qui aimerait jouer davantage la saison prochaine. Une occasion en or pour l’OM ? En quête de renforts au milieu de terrain, le club phocéen penserait à Cuisance sous la forme d’un prêt. Des pourparlers pourraient rapidement avoir lieu. Cependant, pour que le milieu de terrain du Bayern Munich signe à l’OM, Morgan Sanson devrait plier bagage.

Cuisance à l’OM, si Sanson partait