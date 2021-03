Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli valide une recrue de Pablo Longoria !

Publié le 18 mars 2021 à 15h10 par G.d.S.S.

Recruté par l’OM lors du dernier mercato estival pour 8M€, Luis Henrique encore à confirmer tout son potentiel. Pourtant, Jorge Sampaoli estime qu’il s’agit d’un très bon renfort, d’autant qu’il connaît bien l’attaquant brésilien.

En quête d’un profil offensif capable d’évoluer sur un côté ainsi que dans l’axe de l’attaque, l’OM avait finalement jeté son dévolu l’été dernier sur Luis Henrique, arrivé de Botafogo pour 8M€. Quelques semaines plus tard, André Villas-Boas dressait un terrible constat sur ce renfort : « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur », indiquait alors l’ancien entraîneur de l’OM. Un avis que ne partage pas Jorge Sampaoli…

« C’est un bon investissement »