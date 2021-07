Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli reçoit un message de sa nouvelle recrue !

Publié le 4 juillet 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Fraichement recruté par l’OM, Gerson entend bien s’imposer rapidement comme un élément indispensable de Jorge Sampaoli. Et il laisse d’ailleurs son entraîneur trancher quant à son positionnement…

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’OM a déboursé pas moins de 30M€, bonus compris, pour s’attacher les services de Gerson cet été. Le milieu de terrain brésilien, qui débarque en provenance de Flamengo, était l’une des cibles prioritaires de Jorge Sampaoli pour ce mercato estival. Et dans son entretien de présentation sur le site officiel de l’OM samedi, Gerson a fait passer un premier message à Sampaoli concernant son positionnement.

« Je me sens plus à l’aise en 8 »