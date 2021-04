Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli réclame ouvertement une recrue à Longoria !

Publié le 8 avril 2021 à 16h10 par La rédaction

Prêté par le Borussia Dortmund l'été dernier, Leonardo Balerdi semble avoir convaincu l'OM de lever son option d'achat, Jorge Sampaoli affiche d'ailleurs clairement sa volonté de conserver son compatriote.

Handicapé par des finances bancales, l'Olympique de Marseille a multiplié les prêts lors des deux derniers mercatos. Avec plus ou moins de réussite. En effet, alors qu'Olivier Ntcham et Michaël Cuisance ne devraient pas être conservés, l'OM a en revanche été convaincu par Pol Lirola et Leonardo Balerdi. Jorge Sampaoli en a fait deux joueurs importants et le technicien argentin ne cache d'ailleurs pas sa volonté de conserver le défenseur central prêté par le Borussia Dortmund.

Sampaoli veut conserver Balerdi