Mercato - OM : Sampaoli interpelle encore Longoria !

Publié le 23 septembre 2021 à 16h15 par A.M.

Après avoir affirmé qu'il avait un effectif un peu court, avant le match contre Angers, Jorge Sampaoli en a rajouté une couche après le nul contre le SCO (0-0).

Après un excellent début de saison, l'OM a été tenu en échec sur la pelouse d'Angers (0-0). Pour cette première journée de Ligue 1 en semaine, Jorge Sampaoli avait effectué un turn-over assez important qu'il justifiait par la manque de profondeur de banc. « La rotation est nécessaire car il y a pas mal de matches, des blessures et j'ai un effectif un peu court. Caleta Car, Amavi et Luis Henrique vont jouer », confiait le Pelado avant la rencontre au micro de Prime Video . Après le match, Jorge Sampaoli a refusé de se trouver des excuses, mais rappelle qu'il a un effectif jeune.

Sampaoli estime avoir un effectif un peu court