Mercato - OM : Sampaoli est déjà validé par ses joueurs !

Publié le 28 février 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Fraichement nommé au poste d’entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli semble être déjà parfaitement accueilli par ses nouveaux joueurs à l’image d’Alvaro Gonzalez et Leonardo Balerdi.

La nouvelle a été officialisée vendredi soir via un communiqué de l’OM : Jorge Sampaoli, comme prévu, est le nouvel entraîneur du projet McCourt et vient donc reprendre le flambeau de Nasser Larguet qui assurait l’intérim depuis la mise à pied d’André Villas-Boas. Une nouvelle qui était donc attendue, et à laquelle les joueurs de l’OM ont eu le temps de se préparer. Ils semblent d’ailleurs déjà emballés par le choix Sampaoli…

« Un entraîneur qui fait les choses bien »