Mercato - OM : Sampaoli chamboule déjà les plans de Longoria !

Publié le 13 mars 2021 à 3h45 par A.M.

Arrivé il y a quelques jours sur le banc de l'OM, Jorge Sampaoli a déjà affiché des choix forts concernant l'avenir de deux joueurs, ce qui n'arrange pas forcément les plans de Pablo Longoria.

Après la victoire contre le Stade Rennais, Jorge Sampaoli affichait sa volonté de voir l'OM lever l'option d'achat de Michaël Cuisance en fin de saison : « Cuisance est un joueur qu'on avait étudié même avant de venir. Il a énormément de capacités. Aujourd'hui, il est bien entré, il a marqué et pour nous c'est un début. On a des échanges quotidiens, lui aussi réfléchit à la possibilité mais s'il y a moyen de trouver un compromis pour qu'il reste, oui, nous le souhaitons ». Cela coûterait environ 18M€ à l'OM. Une somme non négligeable, d'autant plus que le technicien argentin a un autre souhait.

Sampaoli veut conserver Cuisance et Thauvin