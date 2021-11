Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli aurait pu rejoindre un gros club européen !

Publié le 3 novembre 2021 à 15h45 par A.M.

Présent en conférence de presse avant la venue de la Lazio Rome au Vélodrome, Jorge Sampaoli reconnaît qu'il aurait pu être sur le banc adverse.

Afin de succéder à André Villas-Boas, l'OM a décidé de confier son banc de touche à Jorge Sampaoli. Le tempérament de feu du Pelado , proche de celui de Marcelo Bielsa, a rapidement convaincu à Marseille. Et pourtant, le technicien argentin n'avait connu qu'une seule aventure en Europe avant l'OM et elle n'a duré qu'une seule saison. C'est au Séville FC en 2016/2017. Mais avant de rejoindre le club andalou, Jorge Sampoli a failli s'installer sur le banc de la Lazio qui venait de voir Marcelo Bielsa démissionner quelques jours seulement après sa nomination.

Sampaoli était proche de la Lazio