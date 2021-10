Foot - OM

OM : Un entraîneur de Ligue 1 rend un vibrant hommage à Jorge Sampaoli !

Publié le 31 octobre 2021 à 1h45 par T.M.

Avant la rencontre entre l’OM et Clermont, Pascal Gastien a dit tout le bien qu’il pensait de Jorge Sampaoli.

Pour remplacer André Villas-Boas et permettre au projet de Frank McCourt de prendre un nouveau tournant, Jorge Sampaoli est allé chercher Jorge Sampaoli au Brésil. Depuis février, l’Argentin est ainsi l’entraîneur de l’OM et grâce à son caractère sanguin et soin football offensif, il a rapidement su se faire adopter par les supporters phocéens. Déjà adulé sur la Canebière, Sampaoli plait également à ses homologues en Ligue 1. C’est notamment le cas de son futur adversaire, Pascal Gastien, entraîneur de Clermont.

« Génial de voir un tel monument dans notre championnat »