Mercato - OM : Sampaoli a permis de boucler une grosse recrue !

Publié le 8 octobre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

S’il a décidé de rejoindre l’OM cet été alors qu’il disposait d’autres propositions, Mattéo Guendouzi assure que Jorge Sampaoli a joué un rôle primordial dans ce choix de carrière.

Arrivé à l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat (11M€) cet été, Mattéo Guendouzi est en train de parfaitement se relancer sous les couleurs du club phocéen. Et le jeune milieu de terrain français de 22 ans, s’il avait l’embarras du choix dans ses courtisans, a directement été emballé à l’idée de venir travailler avec Jorge Sampaoli à l’OM comme il l’a confié à Onze Mondial.

« Avant de signer, il m’a présenté le projet »