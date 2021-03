Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a déjà tout prévu pour le mercato estival !

Publié le 10 mars 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Fraichement nommé sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli n’a pas prévu de se pencher tout de suite sur le prochain mercato estival mais a prévu de le faire en temps voulu.

Après avoir respecté une semaine d’isolement suite à son arrivée du Brésil, Jorge Sampaoli a démarré dans ses nouvelles fonctions d’entraîneur de l’OM lundi. Et en attendant de voir quels seront ses premiers choix sur le plan tactique et du management, le technicien argentin a pu faire un point en interne avec sa direction sur ses projets à long terme pour l’OM. Mais qu’en est-il du prochain mercato estival ? Sampaoli a-t-il reçu des garanties ?

« Nous allons y travailler à moyen terme avec le président »