Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Saliba affiche un souhait très fort pour son avenir !

Publié le 10 mars 2022 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur sa situation, William Saliba s'est dit très heureux à l'OM alors que son prêt ne s'accompagne pas d'une option d'achat.

Le cas William Saliba pourrait animer le mercato du côté de l'OM. Et pour cause, prêté sans option d'achat par Arsenal, l'ancien Stéphanois réalise une bonne saison et le club phocéen pourrait être tenté d'essayer de le conserver. Ces derniers jours, Pablo Longoria évoquait d'ailleurs ce dossier : « Il est très bien ici, on est très satisfaits de ses performances. William est l’un des meilleurs jeunes défenseurs que j’ai vu dans ma carrière. Après, tout dépend des trois parties. C’est une question de valeur de marché. Mais on a des relations extraordinaires avec Arsenal ». William Saliba a également évoqué sa situation.

«Je suis très heureux à Marseille»