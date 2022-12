Mercato - OM : Salaire, transfert… Le sacrifice de cet international français pour débarquer à Marseille

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après s’être révélé sous le maillot du RC Lens, Jonathan Clauss a pris la direction de l’OM lors du dernier mercato estival. Un transfert qui tenait à cœur du piston droit, qui a refusé des propositions financières plus importantes afin de débarquer dans la cité phocéenne comme il l’a lui-même confirmé.

Révélation du RC Lens au cours de l'exercice précédent, Jonathan Clauss avait l’embarras du choix pour la suite de sa carrière. Le latéral droit a été l’un des grands artisans de l’excellent parcours des Sang et Or en Ligue 1 et apparaissait ainsi dans le viseur de plusieurs clubs prestigieux, à l’instar de l’Atlético de Madrid. Finalement, Jonathan Clauss a décidé de rester en France en s’engageant à l’OM. Pourtant, un départ vers l’étranger lui aurait permis de toucher un salaire plus important.

L’effort de Clauss pour venir à l’OM

En effet, Jonathan Clauss toucherait un salaire avoisinant 3.3M€ par an comme l’a indiqué le journaliste de Téléfoot Thomas Mekhiche en août dernier. C’est moins que certaines propositions venues d’étrangers. L’Atlético de Madrid lui aurait notamment proposé 4.5M€ par saison, mais l’international français a privilégié l’offre de l’OM, de quoi ravir Pablo Longoria. « Je tiens à dire que c’est un joueur qui a renoncé à une partie de son salaire pour venir ici , saluait le président de l’OM à sa présentation. Je le remercie pour cela et je tiens à le dire publiquement car c’était pour favoriser les négociations entre clubs. Il a tout mon respect pour cela. »



« J’ai fait ce qui me semblait bien pour Marseille, bien pour moi. Faire un effort, c’est facile »