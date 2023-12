Mercato - OM : Retournement de situation pour ce transfert ?

Alexis Brunet

L'OM pourrait bien empocher quelques millions d'euros lors du mercato hivernal. En effet, Burnley serait très intéressé par les services de Pape Gueye, et pourrait proposer 17M€ au club phocéen. Mais un détail pourrait venir gâcher l'opération. La formation anglaise pourrait être rebutée par la possible participation du milieu de terrain à la CAN avec le Sénégal.

Comme lors de chaque mercato Pablo Longoria va voir s'il peut tenter quelques coups afin de renforcer l'OM pour la deuxième partie de saison. Pour se montrer actif d'un point de vue achat Marseille aura besoin d'argent, et cela tombe bien, une vente à 17M€ pourrait bientôt aboutir.

Burnley veut Gueye

D'après The Sun , Burnley penserait à Pape Gueye pour renforcer son milieu de terrain. Vincent Kompany, l'entraîneur du club anglais serait sous le charme du Sénégalais, et la formation de Premier League pourrait offrir 17M€ à l'OM.

Le problème de la CAN

Un problème majeur pourrait empêcher le transfert. En effet Burnley pourrait mettre fin à l'opération en raison de la CAN. Le milieu de terrain pourrait disputer la compétition avec le Sénégal, et donc être absent pendant plusieurs semaines, ce qui n'arrangerait alors pas le club de Premier League. Affaire à suivre...