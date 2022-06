Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau coup de théâtre pour deux gros transferts

Publié le 20 juin 2022 à 23h10 par Baptiste Lefilliatre

Alors qu'il était annoncé que l'OM n'était pas intéressé par Dries Mertens (Naples) et Luis Muriel (Atalanta), il semblerait bien que les champions d'Europe 1993 suivent bel et bien de près la situation des deux attaquants évoluant en Serie A.

Qualifié pour la prochaine phase de poules de la Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille doit impérativement profiter du marché des transferts renforcer son effectif. Si les phocéens disposent d'une attaque plutôt bien garnie avec entre autres Dimitri Payet, Arkadiusz Milik ou encore le prometteur Bamba Dieng, le président marseillais Pablo Longoria souhaite apporter du sang neuf dans son secteur offensif. Un sang neuf qui pourrait bien se trouver en Italie, puisque le dirigeant espagnol a pisté deux attaquants de Serie A.

L'OM finalement sur Mertens et Muriel ?