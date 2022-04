Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Real, Chelsea... Longoria se lance dans une bataille XXL pour ce crack de Ligue 1 !

Publié le 13 avril 2022 à 0h45 par B.C.

Comme vous l’a révélé en exclusivité le 10 Sport, l’Olympique de Marseille s’intéresse à Mohamed-Ali Cho, mais la pépite du SCO Angers a suscité l’intérêt de nombreux clubs au cours des derniers mois.

À quelques semaines de la fin de saison, l’OM se met à rêver de la Ligue des champions. Avec sa deuxième place au classement, le club phocéen a toutes les raisons de croire en sa qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes, et Pablo Longoria s’active déjà en coulisses afin de proposer un effectif digne de ce nom à Jorge Sampaoli, qui a déjà mis la pression au président de l’OM. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’écurie marseillaise lorgne notamment Mohamed-Ali Cho, à qui il ne reste plus qu’une année de contrat avec Angers. Une situation qui n’a pas échappé à d’autres clubs prestigieux.

L’énorme concurrence pour Mohamed-Ali Cho