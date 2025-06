Mercato - OM : Rabiot se fait recaler !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il soit sous contrat jusqu'en juin 2026, on ne sait pas encore si Adrien Rabiot sera encore un joueur de l’OM la saison prochaine. Selon la presse italienne, le club et le joueur auraient un accord pour le libérer en cas d’offre de 10M€. Si l’AC Milan a été annoncé sur sa piste, les Rossoneri s’intéresseraient en réalité à d'autres profils.

L’AC Milan ne pense pas à Rabiot

« Si Allegri m’appelait ? Avec Allegri, je parle souvent. Giovanni Rossi, le conseiller de De Zerbi, travaille également avec lui et lorsqu'il l'appelle, il me dit : “Viens, je vais te passer ton papa”. Avec Allegri, je peux parler de tout et pas seulement de football. Je l'apprécie vraiment en tant que personne. Il a une mentalité de gagnant. Et c'est clair, s'il m'appelle, je serai toujours disponible pour lui parler », a ajouté Adrien Rabiot. Toutefois, d’après les informations du journaliste Matteo Moretto, le voir rejoindre l’AC Milan ne devrait pas se produire. En effet, les Rossoneri ne seraient pas sur le coup et s’intéresseraient à d’autres profils.