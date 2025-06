Le PSG veut boucler un transfert à 40M€ !

Désireux de renforcer sa défense centrale, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait coché le nom de Mario Gila. Engagée jusqu'au 30 juin 2027 avec l'Espagnol, la Lazio Rome aurait déjà fixé son prix. En effet, les Biancocelesti aimeraient récupérer un chèque d'environ 40M€ pour la vente de Mario Gila.

Le PSG s'intéresse à Mario Gila

Selon les informations d'AS, divulguées ce lundi soir, Mario Gila plait beaucoup à Luis Campos. Pour rappel, la Lazio a arraché le défenseur espagnol au Real Madrid lors de l'été 2022, et ce, grâce à une offre à hauteur de 6M€. Toutefois, les Biancocelesti ont accepté de céder 50% au club merengue en cas de vente de Mario Gila. Ainsi, les Romains réclameraient le plus fort au PSG pour récupérer la plus belle enveloppe possible.