Mercato : OM, PSG… «Tout le monde me voulait», il part au clash !

Révélé sous le maillot de Châteauroux, Stéphane Dalmat a ensuite poursuivi sa carrière au RC Lens. En 1998, celui qui était milieu offensif rejoint ainsi les Sang et Or, mais voilà que sa carrière aurait pu être différente. En effet, dès ce moment, Dalmat était déjà sur les tablettes du PSG et de l’OM, qui n’ont toutefois pas été jusqu’au bout étant donné les demandes de Châteauroux. De quoi agacer le principal intéressé.

Stéphane Dalmat fait donc partie de ces joueurs à avoir joué pour le PSG et l’OM. Recruté par les Phocéens en 1999 puis les Parisiens en 2000, il aurait toutefois pu rejoindre ces clubs un peu avant. En effet, dès 1998, celui qui était alors à Châteauroux était déjà dans le viseur du PSG et de l’OM. Finalement, c’est au RC Lens que Dalmat signe après être notamment parti au clash avec sa direction.

« Ils ne pouvaient pas mettre la somme car Châteauroux avait été gourmand » Invité de Oui Hustle, Stéphane Dalmat est ainsi revenu sur les coulisses de sa signature au RC Lens. C’est ainsi qu’il a raconté à ce propos : « A Lens, tout le monde me voulait. Et puis c’était le seul club à mettre le prix et tenter le pari de me prendre. Sinon, j’avais tous les clubs de Ligue 1, Marseille, PSG, tout le monde… Mais ils ne pouvaient pas mettre la somme car Châteauroux avait été gourmand alors qu’ils m’ont récupéré pour rien du tout ».