Mercato - OM : PSG, Marseille… Gameiro lâche ses vérités sur son arrivée avortée !

Publié le 20 juillet 2021 à 15h15 par H.G.

Alors qu’il avait été annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille avant d’effectuer son grand retour à Strasbourg, Kevin Gameiro a révélé pourquoi il a choisi de snober le club phocéen.

À la recherche d’un attaquant, l’OM avait un temps coché le nom de Kevin Gameiro pour combler ce chantier. Et la piste aurait un stade assez avancé puisqu’un accord entre les deux parties avait été annoncé par certains médias. Seulement voilà, la venue de l’ancien joueur du PSG à Marseille est finalement tombé à l’eau dans la mesure où l’attaquant de 34 ans a fini par se rétracter. L’Equipe a avancé que les nombreuses critiques des supporters de l’OM sur les réseaux étaient à l’origine de revirement de situation. Et tandis qu’il a officiellement fait son retour à Strasbourg treize ans après son départ, Kevin Gameiro a apporté sa version des faits.

« On sait que c'est un contexte particulier, d'autant plus quand on est un ancien Parisien »