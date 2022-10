Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Poussé vers la sortie par Tudor, il a totalement retourné la situation

Publié le 17 octobre 2022 à 19h30

Poussé vers la sortie pendant tout l’été, Bamba Dieng a fini par faire son retour à l’OM suite à son transfert avorté à Nice. Réintégré au groupe par Igor Tudor, l’international sénégalais a totalement inversé la situation. Dimanche dernier, contre le PSG, Dieng est même entré avant Luis Suarez, son concurrent, alors que l’OM était réduit à 10.

Bamba Dieng aura vécu une année 2022 totalement folle. Très utilisé par Jorge Sampaoli, l’international sénégalais avait réussi à mettre Arkadiusz Milik sur le banc de touche. Derrière, même si le technicien argentin est parti, Dieng voulait continuer son chemin avec l’OM. Mais rapidement, Igor Tudor lui a fait comprendre qu’il ne comptait pas sur lui. Poussé vers la sortie par son entraîneur et sa direction, Bamba Dieng a fini par se faire à l’idée d’un départ.

Un été totalement fou... avant de revenir à l’OM

Annoncé tout proche de Lorient, l’attaquant de l’OM devait, au dernier moment, rejoindre Leeds. Mais c’est à cet instant que l’OGC Nice est revenu dans la course. Bamba Dieng avait donc pris la direction de la Côte d’Azur mais il a échoué à sa visite médicale. Résultat, Igor Tudor l’a réintégré à l’effectif de l’OM. Si beaucoup d’observateurs imaginaient Dieng jouer en réserve ou rester à l’écart, le Sénégalais s’est fait une place dans le groupe, il a même joué ses premières minutes à Angers.

Bamba Dieng a convaincu Igor Tudor