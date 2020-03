Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pourquoi Villas-Boas est la plus grande menace du prochain mercato…

Publié le 19 mars 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’André Villas-Boas a déjà indiqué que son avenir à l’OM était encore loin d’être fixé, cette possible perte ferait énormément de mal au club phocéen.

Entre la nomination de Paul Aldridge dont il n’était pas au courant, les moyens financiers très limités de l’OM et l’avenir incertain d’Andoni Zubizarreta donc il est très proche, André Villas-Boas a déjà indiqué qu’il n’était pas certain de poursuivre l’aventure la saison prochaine sur le banc marseillais. Pourtant, le technicien portugais a prouvé ces derniers mois à quel point il était important à l’OM.

Villas-Boas a tout rebâti

En seulement quelques mois, et malgré un effectif particulièrement limité en nombre, André Villas-Boas a réussi à hisser et à stabiliser l’OM à la deuxième place du championnat derrière le PSG. Et si le club phocéen semble idéalement parti pour retrouver la Ligue des Champions, il le doit en grande partie à l’ancien entraîneur de Chelsea. En clair, l’OM pourrait perdre très gros si Villas-Boas décidait de claquer la porte en juin prochain.