Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Un avenir à l'Inter Miami pour Cristiano Ronaldo ? La réponse !

Publié le 19 mars 2020 à 1h30 par D.M.

Alors que l’Inter Miami dispute sa première saison en MLS, David Beckham aimerait attirer Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Et selon Mikaël Silvestre, proche de l’ancien international anglais et étant passé par le championnat nord-américain, le Portugais pourrait rejoindre la franchise américaine.

« Quand on possède un club, on veut les meilleurs. Si l’occasion se présente d’accueillir des joueurs comme Cristiano Ronaldo ou Messi… Je les admire énormément en tant qu’athlètes. Si on peut les avoir, super ». Sur le plateau du talk-show de Jimmy Fallon , David Beckham ne cachait pas son intérêt dernièrement pour Cristiano Ronaldo sous contrat avec la Juventus jusqu'en juin 2022. Propriétaire de l’Inter Miami qui dispute sa première saison en MLS, l’ancien international anglais rêverait d'accueillir le joueur de 35 ans. Et selon Mikaël Silvestre, proche de David Beckham et ancien partenaire de Cristiano Ronaldo à Manchester United, l'international portugais pourrait très bien rejoindre l’Inter Miami.

« Cristiano Ronaldo pourrait venir »