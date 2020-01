Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour Zubizarreta, l’espoir reviendrait avec ce crack de l’OM…

Publié le 23 janvier 2020 à 5h30 par T.M. mis à jour le 23 janvier 2020 à 22h20

Du côté de l’OM, il semblait dernièrement acquis qu’Isaac Lihadji ferait ses valises à l’issue de la saison. Un retournement de situation pourrait finalement être à prévoir.

Annoncé comme l’un des grands talents du centre de formation de l’OM, Isaac Lihadji pourrait ne pas continuer sur la Canebière. En effet, à 17 ans, l’attaquant s’est montré très gourmand dans les négociations pour son premier contrat pro. Une situation inacceptable pour Andoni Zubizarreta, qui aurait alors rompu les discussions avec Lihadji et retiré son offre. On se dirigeait donc dernièrement vers un départ du prodige marseillais, mais le scénario pourrait bien être différent.

Encore un espoir pour l’OM ?