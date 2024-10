Mercato - OM : Polémique pour son transfert, un joueur «magnifique» a signé !

Thomas Bourseau

En l’espace de quelques mois, Mason Greenwood a mis le vestiaire de l’OM dans sa poche. Ses performances parlent pour lui alors qu’il avait débarqué dans un climat austère à Marseille où le Maire en personne n’en voulait pas. Leonardo Balerdi a vidé son sac au sujet de Greenwood.

Mason Greenwood a été l’un des feuilletons qui a animé le début de mercato de l’OM. L’ancien enfant prodige de l’académie de Manchester United a vu sa carrière prendre un tournant à cause de son comportement extrasportif envers sa compagne qu’il a battu et violé. Son club formateur l’avait écarté de l’équipe première et Greenwood s’était relancé en prêt à Getafe la saison dernière.

«Je crois qu'il ne peut pas avoir sa place dans cette équipe-là»

Des performances qui ont tapé dans l’œil de Pablo Longoria. Au point où le président de l’Olympique de Marseille a déboursé 31,6M€, bonus compris, afin de définitivement s’attacher le désormais ex-attaquant de Manchester United. Un transfert qui a beaucoup fait parler jusqu’au maire de Marseille Benoît Payan qui tenait le discours suivant pour RMC Sport début juillet. « Le comportement de Greenwood est inqualifiable, inacceptable. Frapper sa femme… Moi j’ai vu des images qui m’ont profondément choqué. Massacrer sa femme de cette manière-là est indigne d'un homme et je crois qu'il ne peut pas avoir sa place dans cette équipe-là ».

«Mason Greenwood est gentil, il est bien avec le groupe»

Trois mois sont passés et Mason Greenwood a pu pleinement s’intégrer à l’effectif marseillais entraîné par Roberto De Zerbi. Capitaine de l’OM, Leonardo Balerdi a tenu à dire ses vérités au sujet de l’homme que Greenwood en conférence de presse ce vendredi. « Mason Greenwood est gentil, il est bien avec le groupe et sur le terrain c'est un joueur magnifique ». Dimanche soir, Mason Greenwood fera face à son premier gros test en tant que star de l'OM avec la réception du PSG à l'Orange Vélodrome...