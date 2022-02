Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet s’enflamme pour le recrutement de Longoria !

Publié le 1 février 2022 à 1h30 par P.L.

Lors des deux derniers mercatos, Pablo Longoria a réussi à massivement renforcer l'effectif de l'OM. Et le travail du président du club phocéen fait plaisir à Dimitri Payet, heureux d'évoluer dans une équipe compétitrice.

Entre l’été dernier et cet hiver, Pablo Longoria a réussi à renforcer considérablement l’effectif de Jorge Sampaoli malgré le peu de moyens dont il dispose. Le président de l’OM a attiré avec succès des joueurs comme Cédric Bakambu, William Saliba, Mattéo Guendouzi, Luan Peres, Cengiz Ünder, Pau Lopez ou encore Amine Harit. Ce recrutement porte d’ailleurs ses fruits, l’OM étant actuellement troisième de Ligue 1, deux points derrière l’OGC Nice avec un match de retard. Le travail de Pablo Longoria fait des heureux au sein du club phocéen, dont Dimitri Payet.

« Il a fait un travail exceptionnel depuis sa prise de fonction »