Mercato - OM : Pablo Longoria, un allié de taille pour André Villas-Boas !

Publié le 14 août 2020 à 5h15 par T.M.

Voulant améliorer la qualité de son effectif à l’OM, André Villas-Boas pourrait notamment compter sur le soutien de Pablo Longoria, qui est désormais en charge du sportif sur la Canebière.

Afin de faire bonne figure en Ligue des Champions et sur tous les tableaux, André Villas-Boas a réclamé des renforts pour son OM. Le Portugais a été entendu avec les arrivées de Pape Gueye et Leonardo Balerdi. Mais ce n’est pas suffisant puisque l’entraîneur marseillais espère encore au moins deux autres recrues : un arrière gauche et un attaquant. « Aujourd’hui, nos deux priorités sont là (Balerdi et Gueye). Il en manque encore deux, j’espère qu’on pourra attirer nos priorités », a lâché Villas-Boas ce jeudi. Et pour arriver à ses fins, il pourra compter sur Pablo Longoria.

« On va travailler pour le contenter »