Mercato - OM : Pablo Longoria reçoit un nouveau message très fort !

Publié le 5 novembre 2021 à 2h15 par A.M.

Responsable des Dodgers, Christian Cataldo s’est enflammé pour le travail de Pablo Longoria, président de l’OM depuis le mois de février.

D'abord directeur du football de l'OM, Pablo Longoria a rapidement été promu au poste de président où il a pris la succession de Jacques-Henri Eyraud. Et cet été, le dirigeant espagnol n'a pas chômé en recrutant pas moins de 11 nouveaux joueurs : Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Un travail salué par Christian Cataldo.

«Il connaît le vrai foot, pas celui qu'on joue sur la Nintendo»