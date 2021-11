Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Guendouzi a pris une grosse décision pour son avenir !

Publié le 4 novembre 2021 à 16h10 par A.M.

Prêté par Arsenal, Mattéo Guendouzi devrait rester à l'OM cet été puisque son option d'achat sera automatiquement levée en cas de maintien. Et cela tombe bien puisque le milieu de terrain est très bien à Marseille.

Cet été, l'Olympique de Marseille n'a pas chômé en recrutant onze nouveaux joueurs. Parmi eux, Mattéo Guendouzi s'est rapidement rendu indispensable. Prêté par Arsenal, l'ancien milieu de terrain de Lorient est effectivement un cadre de Jorge Sampaoli et a rapidement conquis tout le monde à l'OM. Et visiblement, le joueur qui appartient toujours à Arsenal se sent très bien à Marseille.

Guendouzi veut rester à l'OM