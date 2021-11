Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi pourrait tout changer pour cet indésirable de Koeman !

Publié le 4 novembre 2021 à 14h00 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2023 au FC Barcelone et peu utilisé par Ronald Koeman, Riqui Puig a décidé de confier ses intérêts à Arturo Canales, qui représente aussi Xavi.

A en croire la presse espagnole, le retour de Xavi au FC Barcelone serait imminent. Les deux parties auraient prévu de reprendre les discussions ce jeudi avec l'espoir de parvenir à un accord. Une arrivée qui pourrait faire les affaires de Riqui Puig. Agé de 22 ans, le joueur est considéré comme l'avenir du FC Barcelone, mais n'a pas été suffisamment utilisé par Ronald Koeman ces derniers mois. Les dirigeants blaugranas souhaitaient le prêter lors des dernières sessions de transferts afin qu'il puisse obtenir du temps de jeu, mais le milieu de terrain a toujours refusé de quitter la Catalogne afin de tenter de s'imposer dans son équipe de coeur.

Riqui Puig partage son agent avec Xavi