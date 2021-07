Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria préparerait une recrue surprise !

Publié le 24 juillet 2021 à 17h10 par D.M.

Malgré les arrives de plusieurs défenseurs cet été, l'OM continuerait de suivre la situation de Valentin Antov, sous contrat avec le CSKA Sofia.

Nommé à la présidence de l’OM en février dernier, Pablo Longoria a profité de ce mercato estival pour renforcer le groupe de Jorge Sampaoli et notamment le secteur défensif. Le club marseillais a enregistré le retour de Leonardo Balerdi, mais a également bouclé les dossiers Luan Peres et William Saliba. L’OM, qui compte aussi dans ses rangs un joueur comme Alvaro Gonzalez, ne manque pas défenseurs. Mais à en croire la presse italienne, le club marseillais pourrait bien réserver une énorme surprise

L'OM n'aurait pas refermé le dossier Antov