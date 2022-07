Foot - Mercato - OM

OM : Pablo Longoria est-il l’homme de la situation à Marseille ?

Publié le 25 juillet à 08h00 par Bernard Colas

Alors qu’il n’a pas mis longtemps avant de se faire adopter par les supporters de l’OM, Pablo Longoria a également marqué des points rapidement en interne, jusqu’à convaincre Frank McCourt de le nommer à la tête du club en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud. Cependant, La Provence expliquait dimanche que l’image de l’Espagnol serait quelque peu écornée. Selon vous, Longoria est-il toujours l’homme de la situation à Marseille ?

Nommé en tant que directeur sportif en juillet 2020, Pablo Longoria a connu une ascension fulgurante à l’OM, profitant des difficultés de Jacques-Henri Eyraud pour prendre la tête du club phocéen en février 2021. Depuis, l’Espagnol a rapidement fait l’unanimité, en interne mais également auprès de supporters phocéens qui semblent lui faire une confiance aveugle. Il faut dire que Longoria a eu l’occasion de s’illustrer à plusieurs reprises, notamment sur le mercato, son domaine de prédilection, en bouclant de très jolis coups tout en agissant avec une marge de manœuvre assez réduite sur le plan financier.

Une gestion qui fait grincer des dents dans le vestiaire

Cependant, la lune de miel a peut-être pris fin pour Pablo Longoria. En effet, La Provence expliquait dimanche que l’Espagnol de 36 ans ne ferait plus forcément l’unanimité au sein de l’Olympique de Marseille. Plusieurs de ses décisions ne manqueraient pas de faire réagir certains joueurs, chez qui la confiance se serait transformée en méfiance au fil des mois. La gestion des cas Alvaro Gonzalez, mis de côté par Jorge Sampaoli avec le soutien de Pablo Longoria, Steve Mandanda, parti cet été vers Rennes, ou encore Jordan Amavi, poussé vers la sortie, n’a échappé à personne dans le vestiaire.

Pablo Longoria ne fait plus l'unanimité à l'OMhttps://t.co/encJabSnc7Vous lui faites encore confiance ? — le10sport (@le10sport) July 24, 2022

Longoria attendu sur les ventes

De plus, La Provence rappelle que Pablo Longoria vient de connaître un échec de taille avec Boubacar Kamara, parti libre à Aston Villa. Le président de l’OM avait pourtant tenté de le prolonger, mais également de le vendre afin de récupérer une indemnité de transfert, sans succès. Un scénario que pourrait revivre prochainement l’Espagnol, qui échoue depuis plusieurs mois à trouver une porte de sortie à Duje Caleta-Car, sous contrat jusqu’en juin 2023. Frank McCourt attend pourtant des ventes, le propriétaire de l’OM refusant de remettre la main à la poche. Le dossier Bamba Dieng sera alors à surveiller attentivement puisque l’attaquant dispose d’une belle cote sur le marché, incitant le club phocéen à être l’écoute des offres. Mais de son côté, le Sénégalais n’a pas l’intention de partir, ce qui risque encore de faire parler.

Igor Tudor et les renforts estivaux, les paris risqués du président