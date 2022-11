Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a déjà bouclé un transfert pour 2023

Publié le 8 novembre 2022 à 06h00

Thomas Bourseau

Il aura fallu une saison de prêt et un quinze apparitions depuis le début de l’exercice pour qu’Amine Harit devienne un joueur à part entière de l’OM. C’est désormais chose faite et ce n’est pas le directeur sportif de Schalke 04 qui affirmera le contraire.

Après une première saison de prêt effectuée lors de l’exercice précédent, Amine Harit est revenu à l’OM en toute fin de mercato estival. Le président Pablo Longoria s’est une nouvelle fois mis d’accord avec Schalke 04 pour un prêt d’Harit, mais cette fois-ci avec une obligation d’achat si 15 matchs étaient disputés par l’international marocain, qu’il soit titularisé ou non.

Amine Harit devient officiellement un joueur de l’OM jusqu’en 2027

Grâce à la victoire de l’OM face à l’OL dimanche soir (1-0), Amine Harit a effectué sa 15ème apparition de la saison avec l’OM et, par la même occasion, est devenu un joueur à part entière de l’OM. Pablo Longoria va débourser la somme de 5M€ à Schalke 04 en fin de saison, moment où un contrat liera officiellement Harit à l’OM jusqu’en juin 2027 comme RMC Sport l’a souligné lundi soir.

