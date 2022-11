Foot - OM

OM : Longoria, crise... Le projet McCourt est passé proche de la catastrophe

Publié le 7 novembre 2022 à 20h15

Après une série noire de quatre matchs sans victoire en championnat, l’OM a battu l’OL (1-0). Un succès très important, surtout que les supporters marseillais ne comptaient pas rester discrets bien longtemps. En cas de défaite, certains auraient menacé de « monter à la Commanderie ».

L’OM l’a échappé belle dimanche dernier. En cas de nouvelle défaite, les hommes d’Igor Tudor auraient vu leur rival du soir revenir à un point, une semaine avant un match crucial contre l’AS Monaco. Vu la dynamique marseillaise, c’est l’OL qui présentait la meilleure des formes pour cet Olympico.

L’OM devait gagner

Malgré les deux victoires contre Montpellier et le LOSC, l’OL n’aura pas tenu le coup. L’OM s’est imposé 1-0 grâce à un but de Samuel Gigot, une victoire précieuse au classement… mais pas seulement ! D’après les informations du journal La Provence , un revers de plus aurait pu entraîner une réaction déjà vue des supporters.

« Si l’OM perd ce soir, on monte à la Commanderie demain »