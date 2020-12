Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Olivier Giroud envoie un message fort sur sa situation !

Publié le 6 décembre 2020 à 23h15 par H.G.

Alors qu’Olivier Giroud est annoncé sur les tablettes de l’Olympique de Marseille, l’international français a expliqué qu’il se sentait très bien à Chelsea à l’heure actuelle comme nous vous l'avions révélé.

À la recherche d’un nouvel attaquant en vue de la fenêtre hivernale des transferts à venir, l’OM serait attentif à la situation d’Olivier Giroud. Seulement voilà, cet intérêt ne semble pas réciproque dans la mesure où l’international français est très épanoui à Chelsea malgré son faible temps de jeu. En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, la possibilité de le voir rester chez les Blues en janvier prochain est réelle, et Olivier Giroud est même prêt à y prolonger son contrat expirant en fin de saison. L’OM est donc en mauvaise posture dans ce dossier, et un retour en France du Champion du monde 2018 n’est clairement pas d’actualité. En attendant, après la victoire de Chelsea face à Leeds 3-1 ce samedi au cours de laquelle il a inscrit le premier but de la rencontre (27e), Olivier Giroud n’a pas caché toute sa joie d’évoluer au sein de l’écurie entrainée par Frank Lampard.

« Je me sens bien et confiant »