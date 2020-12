Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce témoignage lourd de sens sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 6 décembre 2020 à 21h45 par H.G.

Alors que le contrat de Kylian Mbappé au PSG arrivera à son terme en juin 2022, Luis Campos s’est permis d’adresser un conseil à l’ancien attaquant de l’AS Monaco pour son avenir.

Kylian Mbappé est à la croisée des chemins au PSG. Et pour cause, tandis que le contrat du Français expirera le 30 juin 2022, le club de la capitale pourrait n’avoir d’autre choix que de le vendre à l’été 2021 s’il ne parvient pas à le prolonger d’ici là, alors qu'il est annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid. Cela s’avérerait être son unique solution pour éviter un départ libre de l’international français s’il ne renouvelle pas son bail. Pour autant, le Paris Saint-Germain ne souhaite pas en arriver là et entend pour l’heure parvenir à un accord pour prolonger l’aventure de Kylian Mbappé dans la capitale française, même si aucune offre concrète ne lui a été formulée comme le10sport.com vous l’a révélé. En attendant, Luis Campos a été interrogé sur la situation de son ancien protégé. Et aux yeux de l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco, le plus important pour le numéro 7 parisien sera de choisir un projet sportif lui permettant de progresser, chose qui pourrait ne pas être le cas au PSG selon lui.

« Le plus important c’est de trouver le bon projet sportif capable de l’aider à progresser »