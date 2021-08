Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une nouvelle porte de sortie identifiée pour Dario Benedetto !

Publié le 6 août 2021 à 14h00 par La rédaction

Annoncé ces dernières semaines dans le viseur de Sao Paulo, Dario Benedetto pourrait finalement rebondir en Turquie. L'attaquant de l'OM figurerait dans le viseur du Besiktas.

Barré par Arkadiusz Milik, Dario Benedetto fait partie des joueurs susceptibles de quitter l’OM durant ce mois d’août. Ces dernières semaines, l’attaquant argentin a été annoncé dans le viseur de plusieurs clubs comme Elche ou encore Sao Paulo. Les négociations étaient très avancées avec la formation brésilienne, mais les exigences de Pablo Longoria ont refroidi les dirigeants sud-américains. « Il n'y avait pas moyen. Si je vous dis les montants, alors qu'on parle d'un prêt, vous me direz que ce n'est pas possible. Nous n'avons pas échoué pour Benedetto. Si je vous parle du montant, vous allez me dire que nous avons eu raison » avait déclaré Muricy Ramalho, membre de la direction du club brésilien.

Besiktas s'intéresse à Benedetto

Malgré cet échec, un départ reste d’actualité pour Dario Benedetto. Et ce vendredi, une nouvelle piste est évoquée. Selon le journaliste turc Safak Malatya, l’attaquant argentin de l’OM pourrait bien évoluer en Süper Lig la saison prochaine. En effet, le joueur de 31 ans serait dans la short-list du Besiktas. A la recherche de liquidités, l’OM verrait d’un bon œil un départ de Dario Benedetto, sous contrat jusqu’en 2023. Affaire à suivre…