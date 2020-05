Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourad Boudjellal prévient clairement Frank McCourt !

Publié le 25 mai 2020 à 5h15 par T.M.

Après le rugby, Mourad Boudjellal veut débarquer désormais dans le football. Néanmoins, ce n’est pas du côté de l’OM que son avenir s’inscrit.

La crise frappe actuellement l’OM de plein fouet. En effet, le club phocéen est secoué par les tensions en interne et l’incertitude au sujet de son organigramme pour la saison prochaine. Suite au départ d’Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas pourrait partir. Mais ce n’est pas tout. Président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud serait lui aussi en danger, tandis qu’une vente de Frank McCourt ne cesse de revenir sur la table. De quoi faire réagir Mourad Boudjellal. Mais que ce soit en tant que président ou propriétaire, l’ancien patron du RCT ne se voit pas à l’OM.

« Aucun contact avec l’OM »