Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Monchi pourrait rendre un gros service à Villas-Boas !

Publié le 13 mai 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que le prochain mercato estival promet d’être mouvementé à l’OM, le FC Séville aurait des vues sur Maxime Lopez et pourrait donc faire les affaires du club phocéen.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OM, Maxime Lopez n’aura donc plus qu’une seule année d’engagement à l’issue de la saison et apparaît donc comme un candidat très crédible au départ. En effet, le club phocéen étant en quête de liquidités pour répondre aux exigences de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, Lopez pourrait donc être vendu par l’OM. Et un prétendant aurait pris position dans ce dossier…

Lopez recruté par le FC Séville ?

Comme l’a révélé Estadio Deportivo mardi, le FC Séville serait entré en contact avec l’entourage de Maxime Lopez pour tenter de recruter le milieu de terrain de l’OM l’été prochain. Une vente qui pourrait bien faire les affaires d’André Villas-Boas, d’autant que Lopez n’entre pas dans les plans du technicien portugais. Affaire à suivre…