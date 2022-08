Foot - Mercato - OM

Mis sous pression, Longoria prépare un énorme coup de balai

Publié le 14 août 2022 à 14h35 par Dan Marciano

Très performant lorsqu'il s'agit de vendre, Pablo Longoria a du mal à trouver des acheteurs pour ses indésirables. En coulisses Frank McCourt n'hésiterait pas à lui mettre la pression. Le dirigeant américain a été écouté puisque plusieurs ventes sont attendus dans les prochaines semaines. Voilà la liste des joueurs placés sur la liste des transferts.

Une nouvelle fois, le mercato est agité à l'OM. Omniprésent, Pablo Longoria mène un gros travail en coulisses pour renforcer le groupe d'Igor Tudor et se donner les moyens de performer en Ligue des champions. Depuis le 10 juin dernier, neuf joueurs ont posé leurs valises à Marseille : Isaak Touré, Samuel Gigot, Jonathan Clauss, Chancel Mbemba, Luis Suarez, Ruben Blanco, Nuno Tavares, Jordan Veretout et Alexis Sanchez. Dans le sens contraire, la circulation est aussi dense. Seuls Luis Henrique, Nemanja Radonjic, Alvaro Gonzalez, Steve Mandanda, Pol Lirola, Konrad de la Fuente, Luan Peres et Lucas Perrin ont plié bagages. Et d'autres indésirables devraient se diriger vers la sortie dans les prochaines semaines.

Mercato - OM : Longoria fait une promesse à 20M€ à McCourt https://t.co/vbSDA4vYEX pic.twitter.com/Z3MzwkhyLc — le10sport (@le10sport) August 13, 2022

Strootman, Amavi... De nombreux joueurs sur le départ

Selon les informations de RMC Sport, plusieurs joueurs ne seront pas retenus, à commencer par Kévin Strootman et Jordan Amavi. Mis au placard par Igor Tudor, les deux joueurs s'entraînent hors du groupe principal. La situation devient intenable pour les deux hommes, qui peinent à trouver une nouvelle équipe. Durant ce mois d'août, Pablo Longoria pourrait aussi se séparer de Cédric Bakambu, arrivé en janvier dernier mais barré par la concurrence en attaque. Sead Kolasinac ne sera pas non plus retenu en cas de proposition satisfaisante.

Longoria veut récolter une jolie somme grâce à la vente de Dieng

Mais la véritable valeur marchande de l'OM est Bamba Dieng. Agé de 22 ans, l'attaquant sénégalais bénéficie d'une jolie côte sur le marché. Le joueur est annoncé dans toute l'Europe, en France, en Angleterre, mais aussi en Allemagne. Ecarté par Igor Tudor, le buteur n'a pas l'intention de quitter Marseille, mais ne devrait pas avoir son mot à dire dans ce dossier. Pablo Longoria semble déterminé à vouloir récupérer une jolie somme grâce à cette vente. Le président de l'OM réclamerait un chèque compris entre 12 et 15M€ selon RMC Sport. Si aucun prétendant n'offre cette somme, Dieng pourrait rester une saison supplémentaire à l'OM.

Longoria met un gros coup de pression à Caleta-Car